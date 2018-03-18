Выборы в России: ЦИК РФ сообщила новые цифры по явке

В Крыму и Севастополе явка якобы превысила 60%

Явка на выборах президента России по состоянию на 17:30 составила 57%, сообщает ЦИК РФ.

Кроме того, комиссия сообщает, что явка на незаконных выборах в Крыму якобы составила 63,43%, а в Севастополе - 64,62%.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что данные ЦИК РФ завышены и расходятся с показателями его наблюдателей в среднем на 12%.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также сообщал, что на выборах оккупанта в Крыму зафиксирована низкая явка.

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