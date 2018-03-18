Выборы в России: ЦИК РФ сообщила новые цифры по явке
18.03.2018 18:45
В Крыму и Севастополе явка якобы превысила 60%
Явка на выборах президента России по состоянию на 17:30 составила 57%, сообщает ЦИК РФ.
Кроме того, комиссия сообщает, что явка на незаконных выборах в Крыму якобы составила 63,43%, а в Севастополе - 64,62%.
Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что данные ЦИК РФ завышены и расходятся с показателями его наблюдателей в среднем на 12%.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также сообщал, что на выборах оккупанта в Крыму зафиксирована низкая явка.
Читайте также: Выборы президента России: все новости, хроника голосования
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
10:52
-
вчера
15:40
-
вчера
09:20
-
16.03.18
11:44
-
вчера
14:50
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 106911
- 55590
- 47417
- 43542
- 38438
Спецпроекты
Новости партнеров