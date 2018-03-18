Дело Януковича: Азаров просит допросить его в суде по видео
Беглый экс-премьер Николай Азаров просит разрешить ему участие в судебном заседании по делу о госизмене экс-президента-беглеца Виктора Януковича посредством видеоконференции из Москвы. Об этом говорится в заявлении Азарова, которое публикует в своем Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.
По его словам, заявление было передано стороне защиты в субботу во время личной встречи.
В заявлении Азарова сказано, что он готов дать показания в суде в качестве свидетеля защиты по инициативе Сердюка.
"Прошу: обеспечить проведение моего допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №1 КП/756/237/18 в порядке международной правовой помощи путем видеоконференции из уполномоченного суда г. Москва", - говорится в заявлении.
Также он заявил, что не может прибыть лично в Оболонский райсуд Киева в связи с преследованием его на территории Украины по политическим мотивам, "которое было организовано высшими должностными лицами Украины".
Азаров утверждает, что ему регулярно поступают угрозы и считает, что в Украине существует опасность для его жизни. Он отказался сообщить суду адрес своего фактического проживания на территории РФ из соображений безопасности.
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