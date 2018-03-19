Крысин в январе 2014 руководил титушками с Мальдив - прокурор
Подозреваемый в организации отрядов титушек на Майдане Юрий Крысин в период с 19 по 22 января 2014 года, то есть когда похищали и пытали участников Майдана, был на Мальдивах. Но при этом координировал оттуда действия титушек, рассказал начальник департамента специальный расследований ГПУ Алексей Донской в интервью Громадському.
"Он действительно в то время был на Мальдивах. Но это не мешало ему обрывать телефон в четыре-пять утра и вести переговоры с заказчиками, теми кто у него заказал эту армию титушек, и самими титушками", - заявил прокурор.
По информации следствия, Крысин получил за работу титушек от заказчика Алексея Чеботарева около $200 тысяч.
"Они у него спрашивали: "Вот нам говорят останавливать майдановцев, похищать их. Делать это или нет?". И, находясь на Мальдивах, Крысин говорил: "Да, делайте это. Я приеду, будет хорошее вознаграждение". И когда он вернулся из Мальдив, то за тех, кого он привлекал, он получил очень серьезные деньги", - подчеркнул Донской.
По словам прокурора, на допросах Крысин не давал показаний о тех, кто его привлекал и кого он "не хотел сдавать". Давал показания только о своих недоброжелателях.
Ранее Донской рассказал, что у Крысина есть так называемые покровители среди правоохранителей - у него в машине нашли оперативные установки, в которых есть элементы секретности и даже следователь-прокурор не всегда может эту оперативную установку получить.
22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений Веремию в день его убийства - 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда с учетом "смягчающих обстоятельств" - наличия у него двух малолетних детей и якобы раскаяния.
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