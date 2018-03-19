Климкин предложил работу высланным из РФ британским дипломатам

Глава МИД Украины предлагает возобновить в Украине консульскую секцию Британии, чтобы украинцы могли напрямую получать визы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить в Киеве 23 британских дипломатов, которых объявили персонами нон граната в России. Об этом он написал в Twitter.



Климкин предлагает возобновить работу консульской секции.



"Украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", - предложил министр.

17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 дипломата Посольства Великобритании в Москве. Это стало ответом на высылку 14 марта из Британии 23 российских дипломатов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление экс-разведчика Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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