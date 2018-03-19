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Климкин предложил работу высланным из РФ британским дипломатам

19.03.2018 01:21
Глава МИД Украины предлагает возобновить в Украине консульскую секцию Британии, чтобы украинцы могли напрямую получать визы
Климкин предложил работу высланным из РФ британским дипломатам
Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить в Киеве 23 британских дипломатов, которых объявили персонами нон граната в России. Об этом он написал в Twitter.

Климкин предлагает возобновить работу консульской секции.

"Украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", - предложил министр. 

17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 дипломата Посольства Великобритании в Москве. Это стало ответом на высылку 14 марта из Британии 23 российских дипломатов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление экс-разведчика Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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