В Берлине протестовали против "коронации" Путина

К российскому посольству с протестом пришли люди, которые считают, что новый срок Путина несет с собой угрозу войны

В воскресенье, 18 марта, в день президентских выборов в России, в Берлине перед российским посольством прошла акция против "коронации Путина". Об этом сообщает Укринформ.



Глава Форума русскоязычных европейцев Игорь Эйдман заявил, что новый срок Путина провышает вероятность угрозы большой войны.



Эйдман - двоюродный брат убитого три года назад российского оппозиционера Бориса Немцова. Он убежден, что Немцов составил бы конкуренцию Путину и ни у одного из кандидатов не осталось бы шансов на победу.



На акцию пришли несколько десятков человек.

18 марта в России прошли президентские выборы. Незаконные выборы прошли и в оккупированном Россией Крыму.

Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

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