В Берлине протестовали против "коронации" Путина
В воскресенье, 18 марта, в день президентских выборов в России, в Берлине перед российским посольством прошла акция против "коронации Путина". Об этом сообщает Укринформ.
Глава Форума русскоязычных европейцев Игорь Эйдман заявил, что новый срок Путина провышает вероятность угрозы большой войны.
Эйдман - двоюродный брат убитого три года назад российского оппозиционера Бориса Немцова. Он убежден, что Немцов составил бы конкуренцию Путину и ни у одного из кандидатов не осталось бы шансов на победу.
На акцию пришли несколько десятков человек.
18 марта в России прошли президентские выборы. Незаконные выборы прошли и в оккупированном Россией Крыму.
Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.
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