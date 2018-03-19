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Климкин призывает ввести санкции против экс-канцлера Шредера

19.03.2018 04:02
Шредер - один из самых важных мировых лоббистов Путина и в ЕС также удивляются, как ему удавалось избегать за это последствий
Климкин призывает ввести санкции против экс-канцлера Шредера
Владимир Путин и Герхард Шредер

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ и лоббиста Путина в мире Герхарда Шредера. Об этом Климкин заявил газете Bild, передает Deutsche Welle.

"Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - считает Климкин.

Депутат Европарламента Эльмар Брок также считает, что тот факт, что экс-канцлер представляет интересы Путина - скандал. И странно, что для Шредера не было никаких последствий "в рамках общественной дискуссии".

В декабре 2017 года Шредер заявил, что Западу пора отменять санкции против страны-оккупанта Российской Федерации, несмотря на то, что кремлевский режим саботирует любое выполнение минских соглашений по Донбассу. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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