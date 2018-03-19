Климкин призывает ввести санкции против экс-канцлера Шредера

Шредер - один из самых важных мировых лоббистов Путина и в ЕС также удивляются, как ему удавалось избегать за это последствий

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ и лоббиста Путина в мире Герхарда Шредера. Об этом Климкин заявил газете Bild, передает Deutsche Welle.



"Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - считает Климкин.



Депутат Европарламента Эльмар Брок также считает, что тот факт, что экс-канцлер представляет интересы Путина - скандал. И странно, что для Шредера не было никаких последствий "в рамках общественной дискуссии".

В декабре 2017 года Шредер заявил, что Западу пора отменять санкции против страны-оккупанта Российской Федерации, несмотря на то, что кремлевский режим саботирует любое выполнение минских соглашений по Донбассу.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



