Климкин призывает ввести санкции против экс-канцлера Шредера
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ и лоббиста Путина в мире Герхарда Шредера. Об этом Климкин заявил газете Bild, передает Deutsche Welle.
"Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - считает Климкин.
Депутат Европарламента Эльмар Брок также считает, что тот факт, что экс-канцлер представляет интересы Путина - скандал. И странно, что для Шредера не было никаких последствий "в рамках общественной дискуссии".
В декабре 2017 года Шредер заявил, что Западу пора отменять санкции против страны-оккупанта Российской Федерации, несмотря на то, что кремлевский режим саботирует любое выполнение минских соглашений по Донбассу.
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