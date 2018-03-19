В Румынии суд признал живого человека мертвым

Румынский суд отказался аннулировать свидетельство о смерти человека, который сам пришел об этом просить

В Румынии суд отказался отменить свидетельство о смерти 63-летнего Константина Релиу, который сам пришел на судебное заседание. Об этом сообщает The Guardian.



Релиу около десяти лет был в Турции и не поддерживал связь со своей семьей. По его словам, власти выдали свидетельство о смерти его жене, которая хотела развода.



В начале 2018 года Релиу депортировали обратно в Румынию из-за простроченных документов. Суд решил, что он слишком поздно подал ходатайство, чтобы отменил выдачу свидетельства. Права на апелляцию у него тоже нет.

Читайте также: Корь в Украину пришла из Румынии - Супрун

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.







