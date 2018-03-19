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В Румынии суд признал живого человека мертвым

19.03.2018 06:23
Румынский суд отказался аннулировать свидетельство о смерти человека, который сам пришел об этом просить
В Румынии суд признал живого человека мертвым
Константин Релиу (скриншот видео)

В Румынии суд отказался отменить свидетельство о смерти 63-летнего Константина Релиу, который сам пришел на судебное заседание. Об этом сообщает The Guardian.

Релиу около десяти лет был в Турции и не поддерживал связь со своей семьей. По его словам, власти выдали свидетельство о смерти его жене, которая хотела развода. 

В начале 2018 года Релиу депортировали обратно в Румынию из-за простроченных документов. Суд решил, что он слишком поздно подал ходатайство, чтобы отменил выдачу свидетельства. Права на апелляцию у него тоже нет. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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