В Румынии суд признал живого человека мертвым
В Румынии суд отказался отменить свидетельство о смерти 63-летнего Константина Релиу, который сам пришел на судебное заседание. Об этом сообщает The Guardian.
Релиу около десяти лет был в Турции и не поддерживал связь со своей семьей. По его словам, власти выдали свидетельство о смерти его жене, которая хотела развода.
В начале 2018 года Релиу депортировали обратно в Румынию из-за простроченных документов. Суд решил, что он слишком поздно подал ходатайство, чтобы отменил выдачу свидетельства. Права на апелляцию у него тоже нет.
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