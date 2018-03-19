Проведение Россией выборов в Крыму неприемлемо - МИД Германии

Берлин не поддерживает действия по легитимации аннексии Крымского полуострова Россией, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает незаконное проведение Москвой выборов президента России в оккупированном Крыму "неприемлемым". Об этом он заявил перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Результат выборов в России не удивляет так же, как и обстоятельства, при которых происходили выборы", - сказал Маас.

Глава МИД ФРГ особо подчеркнул неприемлемость проведения выборов на оккупированной территории Украины.

"Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексированном вопреки международному праву, с нашей точки зрения, неприемлем", - отметил Маас, добавив, что Берлин не поддерживает действия по легитимации российской аннексии полуострова.

Министр также подчеркнул, что ввиду этого Россия останется "сложным партнером".

В то же время сотрудничество с РФ, по его словам, необходимо "для разрешения крупных международных конфликтов".

"Вместе с тем, от России будет ожидаться конструктивный вклад", - подчеркнул Маас.

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Глава немецкой дипломатии также сообщил, что на заседании министров будет обсуждаться украинский вопрос.

"Мы поддерживаем украинское правительство и требуем от него продолжения процесса реформ", - отметил министр.

18 марта 2018 года в России состоялись президентские выборы. По результатам подсчета 99,75% бюллетеней, Путин побеждает в первом туре с более чем 76% голосов.

Незаконные выборы прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина и ряд стран Запада заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

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