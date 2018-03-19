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Проведение Россией выборов в Крыму неприемлемо - МИД Германии

19.03.2018 10:46
Берлин не поддерживает действия по легитимации аннексии Крымского полуострова Россией, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Проведение Россией выборов в Крыму неприемлемо - МИД Германии
Хайко Маас (фото - Getty Images)

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает незаконное проведение Москвой выборов президента России в оккупированном Крыму "неприемлемым". Об этом он заявил перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Результат выборов в России не удивляет так же, как и обстоятельства, при которых происходили выборы", - сказал Маас.

Глава МИД ФРГ особо подчеркнул неприемлемость проведения выборов на оккупированной территории Украины.

"Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексированном вопреки международному праву, с нашей точки зрения, неприемлем", - отметил Маас, добавив, что Берлин не поддерживает действия по легитимации российской аннексии полуострова.

Министр также подчеркнул, что ввиду этого Россия останется "сложным партнером".

В то же время сотрудничество с РФ, по его словам, необходимо "для разрешения крупных международных конфликтов".

"Вместе с тем, от России будет ожидаться конструктивный вклад", - подчеркнул Маас.

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Глава немецкой дипломатии также сообщил, что на заседании министров будет обсуждаться украинский вопрос.

"Мы поддерживаем украинское правительство и требуем от него продолжения процесса реформ", - отметил министр.

18 марта 2018 года в России состоялись президентские выборы. По результатам подсчета 99,75% бюллетеней, Путин побеждает в первом туре с более чем 76% голосов.

Незаконные выборы прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина и ряд стран Запада заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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