Проведение Россией выборов в Крыму неприемлемо - МИД Германии
Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает незаконное проведение Москвой выборов президента России в оккупированном Крыму "неприемлемым". Об этом он заявил перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.
"Результат выборов в России не удивляет так же, как и обстоятельства, при которых происходили выборы", - сказал Маас.
Глава МИД ФРГ особо подчеркнул неприемлемость проведения выборов на оккупированной территории Украины.
"Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексированном вопреки международному праву, с нашей точки зрения, неприемлем", - отметил Маас, добавив, что Берлин не поддерживает действия по легитимации российской аннексии полуострова.
Министр также подчеркнул, что ввиду этого Россия останется "сложным партнером".
В то же время сотрудничество с РФ, по его словам, необходимо "для разрешения крупных международных конфликтов".
"Вместе с тем, от России будет ожидаться конструктивный вклад", - подчеркнул Маас.
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Глава немецкой дипломатии также сообщил, что на заседании министров будет обсуждаться украинский вопрос.
"Мы поддерживаем украинское правительство и требуем от него продолжения процесса реформ", - отметил министр.
18 марта 2018 года в России состоялись президентские выборы. По результатам подсчета 99,75% бюллетеней, Путин побеждает в первом туре с более чем 76% голосов.
Незаконные выборы прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина и ряд стран Запада заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.
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