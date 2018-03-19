Могерини выступила с заявлением о поддержке Украины

Перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила о поддержке территориальной целостности Украины

Европейский Союз в очередной раз заявит о полной политической и экономической поддержке Украины, а также территориальной целостности государства, включая непризнание оккупации Крыма. Об этом заявила высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини перед заседанием группы друзей Украины в Брюсселе, передает Укринформ.

"Мы полностью поддерживаем повестку дня реформ в Украине. Мы обсудим это с министрами. Я ожидаю, что мы в который раз подтвердим полную политическую и финансовую поддержку страны", - заявила высокий представитель ЕС.

Она также отметила твердую политику ЕС относительно непризнания аннексии Крыма Россией.

В понедельник в Брюсселе с визитом находится министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Глава украинского МИД принимает участие в заседании группы друзей Украины на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Ранее Могерини заявила о том, что Украине необходимо удвоить работу в важнейших направлениях - борьба с коррупцией является одной из них.

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