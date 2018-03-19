Украина передала ЕС список лиц, причастных к "выборам" в Крыму

В список лиц, причастных к незаконному проведению Россией президентских выборов на полуострове, включены более 140 фамилий, сообщили в МИД

Украина передала главам МИД стран - членов Евросоюза список из более чем 140 лиц, причастных к организации и проведению Россией незаконных выборов во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил политический директор МИД Алексей Макеев, передает LB.ua.

По его словам, министр иностранных дел Павел Климкин передал этот список своим коллегам на сегодняшней встрече в Брюсселе.

"Мы передали европейцам список из более чем 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - сказал Макеев.

Как отметил чиновник, интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины был значительным, "такого количества, кажется, не было никогда".

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18 марта 2018 года в России прошли президентские выборы. По результатам подсчета 99,8% бюллетеней, Путин побеждает в первом туре с более чем 76% голосов.

Незаконные выборы прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина и ряд стран Запада заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

Президент Петр Порошенко назвал проведение Россией так называемых выборов в Крыму очередным грубым нарушением международного права, а их "результаты" - фальсификацией и "филькиной грамотой".

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