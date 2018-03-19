Комитет Рады рассмотрит представления на Савченко: названа дата

У депутата, на которого поданы представления на лишение иммунитета, по закону есть пять дней для дачи пояснений, напомнил спикер Андрей Парубий

В среду, 21 марта, регламентный комитет Верховной Рады может рассмотреть представления Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Об этом спикер парламента Андрей Парубий сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

Глава Рады напомнил, что депутату дается пять дней, чтобы предоставить свои пояснения комитету. Эти пять дней, отведенные Савченко, истекают 21 марта, добавил он.

"В среду комитет имеет все законные основания рассмотреть это представление. А я, как всегда, неотложно после решения комитета внесу его в сессионный зал", - сказал Парубий.

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В регламентном комитете уже подтвердили намерение в среду рассмотреть представления ГПУ на Савченко. Этот вопрос - единственный в повестке дня заседания комитета, опубликованной на его сайте; заседание запланировано на 15:00 21 марта.

15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады. В тот же день глава ГПУ внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

Также Рада исключила Савченко из состава парламентского комитета нацбезопасности и обороны.

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