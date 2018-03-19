Депутаты будут сдавать оружие на входе в Раду уже с 21 марта
Депутаты будут сдавать оружие на входе в Раду уже со среды, 21 марта. Об этом заявил на брифинге спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент LIGA.net.
Парубий сообщил, что завтра предложит включить проект закона №8155 в повестку дня, и если комитет рассмотрит его в обеденный перерыв, спикер внесет его в зал на вечернем заседании.
"Думаю, что закон будет принят быстро, быстро подписан президентом и быстро опубликован в "Голосе Украины". Я уверен, что это будет уже завтра... И со среды каждый, кто заходит в здание Верховной Рады должен будет оставить оружие и другие опасные вещества возле входа. Иначе он не сможет зайти в это здание", - сказал он.
Парубий пояснил, что предлагается чтобы только сотрудники УГО могли находиться с оружием в правительственных зданиях. Он отметил, что действующий закон о статусе народного депутата запрещает осмотр депутатских вещей, "если другое не установлено законом".
"Предлагается, чтобы было установлено законом, что депутат, несмотря на свой статус, должен оставить оружие в сейфе, который находится под охраной УГО", - заявил он.
Также, по словам Парубия, помимо холодного и огнестрельного оружия, запрещено будет проносить с собой взрывчатку, боеприпасы всех видов, учебные или имитационные боеприпасы, легковоспламеняющиеся вещества, пиротехнические средства, отравляющие и сильнодействующие вещества.
Ранее сегодня сообщалось, что Госохрана проверила кулуары Рады перед брифингом Парубияна предмет взрывчатки или другого оружия. По словам руководителя Управления госохраны Валерия Гелетея, проверка проводилась в связи с информацией о терактах, которая появилась на прошлой неделе.
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