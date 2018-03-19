"Хочу голосовать на выборах": в Киеве переселенцы вышли на акцию

Переселенцы из Крыма и Донбасса требовали принять законопроект №6240, который обеспечит их избирательные права внутри страны

Сегодня, 19 марта, под зданием Верховной Рады Украины в Киеве прошла акция с требованием предоставить внутренне перемещенным лицам из аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса право голоса на украинских выборах. Об этом сообщают Крым.Реалии.



Участники акции выстроились перед зданием, где проходил согласительный совет руководителей фракций и глав комитетов Верховной Рады.

В руках они держали плакаты с надписями, призывающим дать право голоса переселенцам.





Фото: ru.krymr.com

Такие же плакаты были прикреплены на входную дверь здания.



"Мы требуем от депутатов начать диалог и призываем Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия наконец собраться и рассмотреть законопроект №6240 или провести слушания на тему избирательных прав переселенцев", - отметила исполнительный директор общественного холдинга Группа влияния Татьяна Дурнева.

В акции участвовали и переселенцы из Крыма, Донбасса, они требовали принять этот законопроект.



"Я хочу голосовать на местных выборах из-за того, что я переселенка: у меня нет постоянного места регистрации. Я не могу голосовать за местную власть, которая решает сколько будет дорог, школ, детских садиков. Я живу здесь и хочу принимать участие в местной политике. Я тут, чтобы поддержать законопроект №6240, который даст возможность голосовать", - сказала Алена Лунева из Симферополя.

В марте 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц №6240.

30 ноября 2017 года сообщалось, что по некоторым социологическим подсчетам, около 60-80% внутренне перемещенных лиц в Украине не желают возвращаться в места постоянного проживания, которые они оставили в результате гибридной войны в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.