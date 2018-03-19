Боевики ЛДНР, Абхазия, Сербия: кто еще поздравил Путина с победой

Первым на переизбрание Владимира Путина на выборах отреагировал лидер Сербии Александр Вучич

Президента РФ Владимира Путина поздравили с переизбранием лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Индии, Киргистана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, а также премьер-министр Японии.Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В адрес президента страны-агрессора РФ также направили поздравительные телеграммы представители непризнанной Абхазии и президенты Венгрии, Венесуэлы, Казахстана, Кубы, Молдовы, Туркменистана и Южной Осетии.

Первым Путина поздравил лидер Сербии Александр Вучич. Президент Беларуси пожелал Путину "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо россиян" и пригласил в Минск обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также поздравил Путина. "Я поздравляю вас и граждан Российской Федерации с переизбранием, и я желаю вам счастливого нового срока службы. Двусторонние отношения наших стран держатся на широкой и прочной основе", - говорится в тексте поздравления, который опубликован на сайте президента Германии.

Кроме того, Путина поздравили главари террористических организаций ЛНР и ДНР.

Президент США Дональд Трамп ничего пока не написал у себя в Twitter.

19 марта президент Петр Порошенко заявил, что проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота".

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