ООН: В Донбассе снизилось число гражданских жертв

С 16 ноября 2017 до 15 февраля 2018-го погибли 12 мирных жителей, 61 - получил ранения

Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала снижение числа нарушений режима тишины и количества гражданских жертв в зоне конфликта на востоке Украины. Результаты 21-го доклада миссии ООН во время пресс-брифинга представила Фиона Фрейзер, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает УКМЦ.

При этом системные нарушения прав человека не прекращаются: незаконное содержание под стражей, применение пыток и физической расправы, отсутствие доступа к справедливому правосудию, политически мотивированные уголовные дела.

Сотрудники УВКПЧ зафиксировали 12 случаев незаконного задержания, которые привели к нарушениям прав человека, совершенных боевиками. Еще в трех случаях, утверждают специалисты ООН, к инцидентам была причастна Служба безопасности Украины.

Граждане, проживающие в зоне конфликта, имеют проблемы с доступом к административным, медицинским, образовательным услугам.

В период с 16 ноября 2017 до 15 февраля 2018-го миссия ООН зафиксировала 73 гражданских жертвы в результате конфликта: 12 человек погибли, 61 - получил ранения. Это снижение на 16% по сравнению с прошлым мониторинговым периодом. Вместе с тем отмечено увеличение на 66,7% случаев гражданских жертв в результате взрывов и использования легкого вооружения.

В феврале зафиксировано самое низкое количество гражданских жертв с начала конфликта - ни одного смертельного случая, 7 человек получили ранения. В марте трое гражданских погибли и семеро были ранены, однако в общем тренд снижения количества гражданских жертв продолжается, отметила Фрейзер. С началом перемирия с полуночи 5 марта, миссия фиксирует снижение количества нарушений режима тишины.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 18 марта, в результате военных действий в Донбассе один украинский военный получил боевую травму. Ему оказали помощь. На луганском правлении сутки была тишина. На донецком направлении боевики дважды стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

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