Проект закона о нацбезопасности Рада рассмотрит 22 марта

Рабочая группа согласовала направления, по которым законопроект будет расширен, отметил секретарь оборонного комитета Иван Винник

Верховная Рада может рассмотреть проект закона о нацбезопасности 22 марта 2018 года. Об этом сообщил журналистам секретарь комитета Иван Винник, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, оборонный комитет парламента планирует подготовить проект закона о национальной безопасности для голосования в четверг.

"Рабочая группа согласовала направления, по которым законопроект будет расширен... До среды мы попытаемся закончить работу над проектом к первому чтению. Если мы все согласуем, то в четверг предложим принять его за основу", - сказал он.

Винник отметил, что члены комитета предлагают определить в тексте угрозы нацбезопасности, упорядочить парламентский контроль за сферой безопасности.

По его словам, комитет будет получать информацию от разведывательных правоохранительных и специальных служб.

Часть этой информации, с которой можно будет снять гриф секретно, будет предоставляться общественности.

Он подчеркнул, что это касается резонансных вопросов, в том числе финансовых. Но в первую очередь речь будет идти о защите прав и свобод граждан при проведении негласных следственных действий, таких как прослушка.

Также Винник сообщил, что планируется заложить основы для реформирования СБУ.

"По завершении реформы у нас будет орган с функцией защиты государственных интересов, контрразведки, противодействия терактам. Этот орган не будет "кошмарить бизнес" и проводить обыски по экономическим делам. Кроме того, это будет орган подконтрольный и подотчетный парламенту и уровень его открытости существенно повысится", - пояснил депутат.

17 января 2018 года на заседании СНБО обсудили и поддержали проект закона о национальной безопасности Украины.

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