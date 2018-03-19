Проект закона о нацбезопасности Рада рассмотрит 22 марта
Верховная Рада может рассмотреть проект закона о нацбезопасности 22 марта 2018 года. Об этом сообщил журналистам секретарь комитета Иван Винник, передает корреспондент LIGA.net.
По его словам, оборонный комитет парламента планирует подготовить проект закона о национальной безопасности для голосования в четверг.
"Рабочая группа согласовала направления, по которым законопроект будет расширен... До среды мы попытаемся закончить работу над проектом к первому чтению. Если мы все согласуем, то в четверг предложим принять его за основу", - сказал он.
Винник отметил, что члены комитета предлагают определить в тексте угрозы нацбезопасности, упорядочить парламентский контроль за сферой безопасности.
По его словам, комитет будет получать информацию от разведывательных правоохранительных и специальных служб.
Часть этой информации, с которой можно будет снять гриф секретно, будет предоставляться общественности.
Он подчеркнул, что это касается резонансных вопросов, в том числе финансовых. Но в первую очередь речь будет идти о защите прав и свобод граждан при проведении негласных следственных действий, таких как прослушка.
Также Винник сообщил, что планируется заложить основы для реформирования СБУ.
"По завершении реформы у нас будет орган с функцией защиты государственных интересов, контрразведки, противодействия терактам. Этот орган не будет "кошмарить бизнес" и проводить обыски по экономическим делам. Кроме того, это будет орган подконтрольный и подотчетный парламенту и уровень его открытости существенно повысится", - пояснил депутат.
17 января 2018 года на заседании СНБО обсудили и поддержали проект закона о национальной безопасности Украины.
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