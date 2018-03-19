Инспекторы из США проверят, как в Украине контролируют вооружение

В состав инспекционной группы войдут также представители Румынии и Польши

В Украину прибывает инспекционная группа США для контроля за выполнением договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Генерального штаба Украины.

Многонациональная группа инспекторов в составе девяти человек проведет две проверки в период с 19 по 23 марта 2018 года. В состав группы войдут также представители Румынии и Польши.

По условиям ДОВСЕ, международная инспекционная группа сообщит о месте первой инспекции через час после прибытия в пункт въезда/выезда.

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