В Раде зарегистрирован законопроект о Нацбюро финбезопасности

На данный момент текст законопроекта на сайте Рады отсутствует

Глава комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала законопроект №8157 о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ). Об этом сообщается на сайте парламента.

На данный момент текст законопроекта на сайте отсутствует.

1 марта рабочая группа, сформированная в Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики под руководством Нины Южаниной, завершила работу над текстом законопроекта "О Национальном бюро финансовой безопасности Украины".

Законопроектом предлагается создать НБФБ - государственный правоохранительный орган, который на основе криминального анализа и анализа рисков обеспечит устранение угроз финансовой безопасности государства. Созданный орган будет отчитываться перед ВР и президентом.

Законопроект предусматривает, что НБФБ будет состоять из центрального аппарата, 7 подчиненных ему территориальных органов и Тренингового центра. При этом отмечается, что общая численность работников НБФБ не может превышать 4000 лиц.

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