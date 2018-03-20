Сийярто шантажом требует отсрочки реализации языкового закона

Глава МИД Венгрии добивается, чтобы Киев внес изменения в закон об образовании и отложил его реализацию до 2023 года

Венгрия требует от украинского правительства внести изменения в языковую статью закона об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, угрожая блокированием важных для Украины встреч на уровне ЕС и НАТО. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил журналистам в рамках участия в Совете ЕС на уровне министров иностранных дел, передает УНИАН.

"Что касается Украины, Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины", - заявил Сийярто.

Он также сказал, что не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, которая запланирована на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного на лето.

"Будапешт поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье", - отметил он.

Он признал, что Украина занимает "геополитически важную позицию", но отметил, что это "не означает, что она освобождена от соблюдения международного права".

"Венгрия охотно вернется к позиции поддержки Украины, если Киев будет гарантировать, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в его текст будут внесены ощутимые изменения", - сказал Сийярто в последнем письме к чиновникам ЕС и генсеку НАТО, сообщает пресс-служба венгерского МИДа.

Кроме этого, на заседании Совета ЕС глава МИД Венгрии попросил европейских министров "не быть в стороне, когда Украина осуществляет нарушение международного права".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отдал распоряжение венгерским дипломатам блокировать украинские инициативы в международных организациях, а также не поддерживать важные для Украины решения.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала"искусственными и слишком эмоциональными" претензии ряда стран к принятому в Украине закону об образовании.

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