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Незаконные выборы в Крыму: ООН напомнила о резолюции Генассамблеи

20.03.2018 05:21
Представитель генерального секретаря ООН вновь подтвердил позицию организации относительно поддержки территориальной целостности Украины
Незаконные выборы в Крыму: ООН напомнила о резолюции Генассамблеи
Фото: скриншот с видео
Организация Объединенный Наций (ООН) после незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма еще раз подтвердила свою позицию, напомнив о резолюции Генеральной Ассамблеи, которая поддерживают территориальную целостность Украины. Об этом заявил в понедельник, отвечая на вопрос украинских журналистов в Нью-Йорке представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.

"Что касается ситуации в Крыму, Генеральная Ассамблея неоднократно высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262 "О территориальной целостности Украины" и резолюции 71/205 "Положения о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", - сказал он.

По словам Дюжаррика, позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться.

Тем временем, Постоянное представительство Украины при ООН распространило сообщение на официальной странице в Twitter.

"В связи с никчемными выборами в Крыму, представитель Генерального секретаря ООН напомнил о резолюции Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины и признании России государством-оккупантом", - отмечается в сообщении дипломатической миссии.

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Незаконные выборы 18 марта 2018 года прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что на незаконных выборах в оккупированном Крыму за Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%

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