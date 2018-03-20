Рада после консультаций приняла повестку дня сессии

Перед этим депутаты ушли на перерыв для консультаций после того, как не смогли утвердить повестку дня восьмой сессии парламента

Народные депутаты после консультаций приняли повестку дня восьмой сессии Верховной Рады. За соответствующий проект постановления №8063 проголосовали 239 парламентариев, передает корреспондент LIGA.net.

Спикер Рады Андрей Парубий отметил, что учел все предложения, на которых настаивали представители фракций и групп парламента.

Ранее сегодня, 20 марта, в работе Рады был объявлен перерыв для консультаций после того, как депутаты не смогли принять повестку дня сессии.

Проект повестки дня включает более 2,9 тысяч законопроектов, в том числе по вопросам нацбезопасности и обороны. Спикер несколько раз ставил на голосование проект, пообещав включить в повестку дня документы, на которых настаивали группы Відродження и Воля народа. Но проект постановления ни разу не набрал необходимых 226 голосов.

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Восьмая сессия Верховной Рады VIII созыва открылась 6 февраля 2018 года и продлится до середины июля.

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