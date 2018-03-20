Рада после консультаций приняла повестку дня сессии
Народные депутаты после консультаций приняли повестку дня восьмой сессии Верховной Рады. За соответствующий проект постановления №8063 проголосовали 239 парламентариев, передает корреспондент LIGA.net.
Спикер Рады Андрей Парубий отметил, что учел все предложения, на которых настаивали представители фракций и групп парламента.
Ранее сегодня, 20 марта, в работе Рады был объявлен перерыв для консультаций после того, как депутаты не смогли принять повестку дня сессии.
Проект повестки дня включает более 2,9 тысяч законопроектов, в том числе по вопросам нацбезопасности и обороны. Спикер несколько раз ставил на голосование проект, пообещав включить в повестку дня документы, на которых настаивали группы Відродження и Воля народа. Но проект постановления ни разу не набрал необходимых 226 голосов.
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Восьмая сессия Верховной Рады VIII созыва открылась 6 февраля 2018 года и продлится до середины июля.
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