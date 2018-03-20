Суд отказался освободить Рубана из-под стражи

Также Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство народного депутата Надежды Савченко о взятии Рубана на поруки

Апелляционный суд Киева отказался освободить из-под стражи главу центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, о чем ходатайствовала его защита. Такое решение сегодня, 20 марта, огласил председательствующий судья Виктор Глиняный.

"Решение Шевченковского суда о мере пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая 2018 года - оставить без изменений. Поданную апелляционную жалобу защитника Погосяна - оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Также суд отклонил ходатайство народного депутата Надежды Савченко о взятии Рубана на поруки. Решение апелляционной инстанции обжалованию не подлежит.

Защита экс-переговорщика в своей жалобе настаивала на замене ему содержания под стражей круглосуточным домашним арестом.

Ранее сегодня, 20 марта, прокурор сообщил, что Рубану дополнительно объявлено о новом подозрении и изменении ранее сообщенного подозрения.

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8 марта 2018 года Рубана задержали на одном из КПВВ на линии разграничения в Донбассе, когда он возвращался с оккупированной территории. В его микроавтобусе обнаружили арсенал оружия: более десятка автоматов Калашникова, пистолетов и пулеметов, десятки мин, гранатометы и тысячи патронов.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что задержанием Рубана спецслужба предотвратила "крупнейший за годы независимости Украины теракт", в подготовке которого не обошлось без "кураторов из Москвы". В частности, экс-переговорщику инкриминируют подготовку к покушению на президента, главу МВД и секретаря СНБО.

9 марта Шевченковский райсуд Киева отправил Рубана в СИЗО на два месяца без права залога.

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