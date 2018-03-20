Украина и Катар договорились о военно-техническом сотрудничестве
Украина и Катар договорились о военно-техническом сотрудничестве с использованием новейших научных и технических достижений в оборонной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Было подписано соглашение между Кабинетом министров и правительством государства Катар о военно-техническом сотрудничестве", - отмечается в сообщении.
Президент Петр Порошенко проинформировал о ситуации в Донбассе из-за продолжающейся агрессии РФ против Украины и поблагодарил за последовательную поддержку всех резолюций ООН о территориальной целостности Украины.
Также был подписан ряд документов, в частности соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций, которая будет способствовать активизации инвестиционного сотрудничества между двумя странами, стимулированию деловой инициативы и развития экономического сотрудничества.
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