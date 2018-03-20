МИД требует немедленно допустить украинского консула к Сенцову
Министерство иностранных дел Украины требует от России предоставить немедленный доступ консулу к украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову из-за ухудшения его здоровья. Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.
"В связи с информацией об ухудшении состояния здоровья Олега Сенцова, требуем от РФ срочно предоставить доступ консула к Олегу", - написала Беца.
16 марта незаконно удерживаемый в России Сенцов заявил об ухудшении состояния своего здоровья.
"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно", - написала сестра Сенцова.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Сенцова Украине, считая его своим гражданином.
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