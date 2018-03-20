Наев объяснил, почему получал деньги из оккупированного Крыма

Командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что проживание родственников в Крыму его не тяготит и не связывает никак

Командующий Объединенных сил Сергей Наев подтвердил, что получил денежные средства от брата, который живет во временно оккупированном Крыму, как часть наследства. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

По его словам, его отец завершил военную службу на территории Крыма.

"Соответственно с 1995 года он вместе с семьей, и мой младший брат, оставались в Крыму. Еще перед войной, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили нам с братом завещать квартиру. В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение о завещании, по которому со временем он мне должен был выплатить половину стоимости квартиры", - отметил Наев.

Он добавил, что никаких соглашений с братом он не заключал, поскольку "это - семейные дела".

"Впоследствии, в 2016 и в 2017 годах он (брат, - ред.) передал мне две суммы, в эквиваленте - по пять тысяч американских долларов. То есть, эти средства, де-факто, не являются "подарком". Как законопослушный гражданин, я указал эти средства в электронной декларации. Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки - ни для кого не секрет", - объяснил Наев.

Командующий Объединенных сил подчеркнул, что за поступки брата отвечать не может.

"Что касается действий брата на оккупированной территории - он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу. Считаю, что он, как и миллионы граждан, оставшихся во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины. Убежден, что со временем, благодаря совместным усилиям нашего народа, Крым вернется, и он будет украинским", - подчеркнул Наев.

Отвечая на вопрос, допускает ли он возможность шантажа со стороны российских оккупантов против родственников, Наев сказал: "Я принял присягу на верность украинскому народу. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, верховным главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никак", - добавил он.

16 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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