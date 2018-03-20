Наев объяснил, почему получал деньги из оккупированного Крыма
Командующий Объединенных сил Сергей Наев подтвердил, что получил денежные средства от брата, который живет во временно оккупированном Крыму, как часть наследства. Об этом он сказал в интервью Укринформу.
По его словам, его отец завершил военную службу на территории Крыма.
"Соответственно с 1995 года он вместе с семьей, и мой младший брат, оставались в Крыму. Еще перед войной, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили нам с братом завещать квартиру. В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение о завещании, по которому со временем он мне должен был выплатить половину стоимости квартиры", - отметил Наев.
Он добавил, что никаких соглашений с братом он не заключал, поскольку "это - семейные дела".
"Впоследствии, в 2016 и в 2017 годах он (брат, - ред.) передал мне две суммы, в эквиваленте - по пять тысяч американских долларов. То есть, эти средства, де-факто, не являются "подарком". Как законопослушный гражданин, я указал эти средства в электронной декларации. Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки - ни для кого не секрет", - объяснил Наев.
Командующий Объединенных сил подчеркнул, что за поступки брата отвечать не может.
"Что касается действий брата на оккупированной территории - он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу. Считаю, что он, как и миллионы граждан, оставшихся во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины. Убежден, что со временем, благодаря совместным усилиям нашего народа, Крым вернется, и он будет украинским", - подчеркнул Наев.
Отвечая на вопрос, допускает ли он возможность шантажа со стороны российских оккупантов против родственников, Наев сказал: "Я принял присягу на верность украинскому народу. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, верховным главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никак", - добавил он.
16 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.
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