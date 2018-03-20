Савченко заявила, что ее "заказала" Администрация президента

Депутат созвала брифинг и рассказала о записях, которые, по ее мнению, будут продемонстрированы в Верховной Раде

Народный депутат Надежда Савченко утверждает, что ее несколько раз планировали физически ликвидировать "по приказу Банковой". Об этом она сказала сегодня на брифинге.

"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой по моей физической ликвидации от Администрации президента, от Таранова (Андрей Таранов, замглавы АП, - ред.), вскоре после чего он погиб", - заявила Савченко.

Во второй раз, сказала депутат, она получила предупреждение от внешней разведки, "что есть приказ на мою ликвидацию, опять-таки из Банковой".

"Моя сестра лично ездила общаться с Кондратюком Валерием (тогда начальником Главного управления разведки, - ред.), чтобы это остановить", - сказала Савченко.

Она заявила, что было и третье предупреждение о заказе ее убийства от Банковой. Ей тогда назвали подразделение специальных сил назначения, который должен был выполнить заказ.

"Еще находясь в плену, я общалась с теми, кто держал меня в плену, и объясняла им точку зрения Украины, Майдана, объясняла, почему мы восстаем, почему нас не устраивает власть. Объясняла это и россиянам, который там присутствовали, и так же тем людям, которые, возможно, не понимали, почему у нас восстают майданы", - рассказала Савченко.

Часть из этих людей, по словам депутата, нашли ее после освобождения из российской тюрьмы.

"Эти люди нашли меня, потому что поняли, что за два года та ситуация, на которую они возлагали надежду, на Россию, что она придет и спасет их, оказалась совсем не такой сказочной. Эти люди сказали, что поняли свою ошибку, и что они готовы подрывать ситуацию на оккупированных территориях изнутри", - сказала депутат.

"После того, как на меня вышли люди из оккупированных территорий с желанием помочь Украине сделать восстание на оккупированных территориях, в этот же период ко мне пришел объект А, которому была поставлена задача на мою ликвидацию от Банковой… На объект А я вывела людей, которые хотели контактировать с той стороны. Были проведены спецоперации ВСУ. Когда я поняла, что объект А вошел со мной в контакт, я попробовала закрутить ситуацию так, чтобы в будущем можно было создать политическую провокацию", - продолжила Савченко.

Она рассказала о своих неоднократных встречах с "объектом А", совместных поездках в "серую зону". По ее словам, "объект А" фиксировал все, что она делает и говорит.

В какой-то момент, утверждает Савченко, она стала "создавать сюрреализм", то есть рассказывать "объекту А" о "всех возможных и невозможных операциях", в том числе о "теракте" в Верховной Раде.

"Мы разрабатывали схемы, как можно ликвидировать верхушку власти", - отметила депутат.

Все это "объект А", по ее словам, постоянно фиксировал. Именно эти записи, по мнению Савченко, будут продемонстрированы депутатам в Раде.

Вместе с тем, она заверила, что никакие теракты в здании парламента не планировались. "Никогда бы в жизни в Верховной Раде не взорвалась бы ни одна граната, если бы там была хоть одна невинная душа", - отметила депутат.

15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады. В тот же день глава ГПУ внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

В БПП анонсировали демонстрацию видео о Савченко, которое "шокирует все общество".

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