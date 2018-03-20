Военнослужащие Управления госохраны получили право не допускать в охраняемые здания людей с запрещенными предметами

Верховная Рада запретила депутатам ходить на работу с оружием. За изменения в закон о государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц №8155 проголосовали 263 депутата, передает корреспондент LIGA.net.

Запрещается заходить в Верховную Раду, Кабмин, Администрацию президента, другие здания, которые находятся под госохраной, с холодным или огнестрельным оружием, взрывчаткой, боеприпасами всех видов, в том числе учебными и имитационными. Кроме того, нельзя будет проносить с собой легковоспламеняющиеся вещества и пиротехнику.

Ограничение на оружие не касается сотрудников госохраны.

Военнослужащие Управления госохраны получают право не допускать в охраняемые здания людей с запрещенными предметами.

Спикер Андрей Парубий сообщил, что личное оружие депутатов, пока они будут в Раде, будет храниться в специально оборудованных помещениях.

"Уже завтра на нескольких входах будет установлено такое оборудование", - сказал он.

Ранее вчера сообщалось, что Госохрана проверила кулуары Рады перед брифингом Парубия на предмет взрывчатки или другого оружия. По словам руководителя Управления госохраны Валерия Гелетея, проверка проводилась в связи с информацией о терактах, которая появилась на прошлой неделе.

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