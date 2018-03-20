Депутаты Львовского облсовета требуют разорвать дипотношения с РФ
Львовский областной совет обратился к президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией. Такое решение депутаты приняли на заседании 20 марта, передает пресс-служба облсовета.
В обращении говорится, что проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы требуют более решительных шагов с украинской стороны.
Кроме этого Львовский облсовет выступил за введение визового режима для граждан России.
Также депутаты обратились в МИД и СБУ с требованием объявить персоной нон грата депутата польского Сейма Роберта Винницкого за сожжение им портретов Романа Шухевича и Степана Бандеры.
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Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года для россиян введен биометрический контроль для пересечения границы с Украиной.
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