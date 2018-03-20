Опубликован текст представления на Савченко

В ГПУ утверждают, что депутат вступила в сговор с главарями ЛНР и ДНР с целью захвата власти в Киеве

В интернете появился текст представления Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с депутата Надежды Савченко и привлечение ее к уголовной ответственности. Документ опубликовал в своем Facebook народный депутат Антон Геращенко.

При этом он отметил, что, изучив представление, принял решение голосовать за него в Раде.

В тексте документа утверждается, что Савченко в сговоре с главой центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и главарями террористических организаций ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировала осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

Для этого Савченко и Рубан якобы переправили с временно оккупированных территорий Донбасса оружие и боеприпасы.

Все это, согласно тексту представления, подтверждено вещественными доказательствами, показаниями свидетелей, протоколами обысков и результатами экспертиз.

15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады. В тот же день глава ГПУ внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

В БПП анонсировали демонстрацию видео о Савченко, которое "шокирует все общество".

Сегодня Савченко решила сыграть на опережение и рассказать, что именно будет продемонстрировано на этих записях.

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