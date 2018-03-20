Угрозы журналистам в Украине нужно расследовать - ОБСЕ

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что журналисты не должны страдать от конфликта между Украиной и Россией

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что угрозы журналистам в Украине должны быть расследованы. Об этом сообщает Радио Свобода.



"Журналисты получают много угроз. И эти угрозы нужно расследовать, и те, кто угрожают, должны быть наказаны", - сказал Дезир на встрече с Национальным союзом журналистов Украины и представителями СМИ.



Представитель ОБСЕ отметил, что журналисты не должны страдать из-за конфликта между странами, имея ввиду незаконно задержанного в РФ Романа Сущенко. Дезир подчеркнул, что ОБСЕ просит освободить Сущенко.



Специального корреспондента Укринформа Романа Сущенко задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный - "сотрудник ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла. 10 ноября 2017 года ФСБ завершила "расследование" дела политзаключенного. По словам российского адвоката Марка Фейгина, государство-оккупант собирается осудить Сущенко на 20 лет тюрьмы.

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