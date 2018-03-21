СБУ просят признать персоной нон грата главу канцелярии Дуды

Львовский облсовет обратится в МИД и СБУ с тем, чтобы госсекретаря канцелярии Адама Квятковского признали персоной нон грата

Депутаты Львовского областного совета приняли решение обратиться в СБУ и МИД Украины из-за событий, которые произошли 25 февраля в Гуте Пеняцкой. Об этом сообщает Zaxid.net.



Тогда госсекретарь канцелярии польского президента Адам Квятковский в ходе поминальных мероприятий зачитал обращение президента Польши Анджея Дуды, в котором обвинил украинских националистов в "геноциде" поляков.



Депутаты хотят обратиться к СБУ и МИД с призывом признать Квятковского персоной нон грата в Украине и направить к польскому президенту и правительству ноту протеста из-за ксенофобских высказываний.



Также депутаты признали персоной нон граната депутата польского парламента Роберта Винницкого, который 19 марта потоптал в Варшаве красно-черный флаг.

28 февраля 1944 года в Гуте Пеняцкой немецкие каратели уничтожили всю деревню (172 хозяйства) и убили всех жителей (по разным оценкам, от 500 до 800 человек, включая женщин и детей). Спастись удалось одному поляку, который сумел убежать.

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