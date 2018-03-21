Строители "Северного потока-2" могут попасть под санкции - Госдеп

В США отметили, что компаниям, которые работают в российском энергетическом секторе, уже дали понять, что им могут грозить санкции

Компании, которые будут участвовать в строительстве газопровода "Северный поток-2", могут попасть под санкции в рамках Акта о противостоянии противникам Америки посредством санкций. Об этом сказала представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт.

Она отметила, что США обычнно не комментируют свои действия по санкциям, но тем компаниям, которые задействованы в российском энергетическом секторе, дали знать, что они могут попасть под санкции.

"Мы считаем, что Северный поток-2 подорвет энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он даст России еще один инструмент для давления на европейские страны, особенно на Украину", - отметила Нойерт.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся планированием строительства, принадлежит российскому Газпрому на 100%. Половину стоимости газопровода (до 10 млрд евро) должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

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