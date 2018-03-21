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Судьи по делу Ефремова заявили об угрозах

21.03.2018 06:51
Судьи посчитали считают угрозами анонимные комментарии в их адрес на новостных сайтах
Судьи по делу Ефремова заявили об угрозах

Судьи Старобельского районного суда Луганской области Александр Пелых и Игорь Кудрявцев, которые рассматривают дело экс-депутата Александра Ефремова, заявили о вмешательстве в их деятельность. Об этом сообщает Радио Свобода.

Судьи обратились с этим к правоохранителям. Они воспринимают как угрозы расправой комментарии к новостям с оскорбительным для них текстом: "за ними плачет виселица", "против этих людей долджен быть суд" и т.д. 

Экс-нардеп Ефремов был задержан 14 февраля 2015 года. Ему было выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Печерский суд Киева определил Ефремову залог в 3,6 млн грн, залог был внесен Борисом Колесниковым.

В том же году против нардепа было выдвинуто еще одно обвинение - по ч. 3 ст. 161 УК (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти). 31 марта 2016 года ГПУ закрыла это уголовное дело и вернула залог в размере 60,9 тыс грн.

30 июля 2016 года Ефремов был задержан в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В ГПУ утверждают, что уголовное дело в подозрении в злоупотреблении властью в прокуратуре закрывать не собираются, и оно находится в суде.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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