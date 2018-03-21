Судьи по делу Ефремова заявили об угрозах

Судьи посчитали считают угрозами анонимные комментарии в их адрес на новостных сайтах

Судьи Старобельского районного суда Луганской области Александр Пелых и Игорь Кудрявцев, которые рассматривают дело экс-депутата Александра Ефремова, заявили о вмешательстве в их деятельность. Об этом сообщает Радио Свобода.



Судьи обратились с этим к правоохранителям. Они воспринимают как угрозы расправой комментарии к новостям с оскорбительным для них текстом: "за ними плачет виселица", "против этих людей долджен быть суд" и т.д.



Экс-нардеп Ефремов был задержан 14 февраля 2015 года. Ему было выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Печерский суд Киева определил Ефремову залог в 3,6 млн грн, залог был внесен Борисом Колесниковым.