Отец Гриба о состоянии сына: Полная изоляция и давление ФСБ
Украинец Павел Гриб, похищенный российскими спецслужбами в Беларуси и незаконно удерживаемый в СИЗО в Краснодаре, находится в полной изоляции от мира и под постоянным психологическим давлением со стороны следователей ФСБ. Об этом в своем Facebook сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб.
По его словам, вчера, 20 марта, в России апелляционный суд отклонил очередную жалобу защиты на продление ареста его сына.
"Уже семь месяцев за решеткой. Постоянное психологическое давление со стороны следователей ФСБ", - отметил Гриб-старший.
Мужчина опубликовал для сравнения два фото Павла - сделанное на одном из недавних заседаний суда и датированное 2016 годом.
Фото: Facebook Игоря Гриба
"Истощение Павла видно сразу. Операцию ему должны были сделать в сентябре прошлого года. Каково реальное состояние здоровья и сколько времени он сможет продержаться в таких условиях - не знает никто", - подчеркнул отец политзаключенного.
Он отметил, что в суде с Грибом повидались его мать и украинский консул, однако затем их выгнали из зала заседаний.
"Полная изоляция от мира. Никаких писем, никаких свиданий", - констатировал Игорь Гриб.
Также он сообщил, что российский следователь Карпюк в очередной раз отказал в свидании Павла с матерью.
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В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба на территории Беларуси похитили спецслужбы РФ, после чего украинца переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его "в подготовке теракта на территории РФ".
2 марта 2018-го суд в Краснодаре продлил арест Гриба еще на два месяца - до 4 мая.
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