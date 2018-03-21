"Вы уволены": крымские татары теряют работу за отказ голосовать

Адвокат Эмиль Курбединов рассказал о фактах увольнения оккупантами крымских татар

Российские оккупанты увольняют с работы крымских татар, которые не пошли на псевдовыборы 18 марта 2018 года. Об этом у себя в Facebook cообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

"Вчера один человек рассказал мне, как уволили несколько его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на "выборы". Один был маршрутчиком, другой охранником, третий еще кем-то, не важно. Когда "власть" доходит до такого срама - это давно перейденный край здравого смысла", - отметил Курбединов.

20 марта 2018 года уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что результаты незаконных выборов во временно оккупированном Крыму никакого значения не имеют, "это тема для фельетонистов".

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