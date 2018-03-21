"Нет смысла прятать лицо": Москаль запретил балаклавы на акциях

Глава Закарпатской облгосадминистрации заявил, что для настоящих патриотов нет смысла прятать лицо на мероприятиях, "это делают воры или хулиганы"

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль запретил участникам массовых акций закрывать лицо балаклавами или масками. Об этом говорится на официальном сайте Москаля.

Москаль подписал распоряжение О запрете ношения Балаклаве при проведении массовых мероприятий на территории Закарпатской области.

Документ рекомендует Главному управлению Национальной полиции Украины в Закарпатской области принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица.

С профилактической целью полиции поручено идентифицировать людей с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений.

"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами", - подчеркнул Москаль.

Он считает, что для настоящих патриотов нет смысла прятать лицо. "Это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами", - подчеркнул Москаль.

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