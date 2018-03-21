"Нет смысла прятать лицо": Москаль запретил балаклавы на акциях
Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль запретил участникам массовых акций закрывать лицо балаклавами или масками. Об этом говорится на официальном сайте Москаля.
Москаль подписал распоряжение О запрете ношения Балаклаве при проведении массовых мероприятий на территории Закарпатской области.
Документ рекомендует Главному управлению Национальной полиции Украины в Закарпатской области принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица.
С профилактической целью полиции поручено идентифицировать людей с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений.
"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами", - подчеркнул Москаль.
Он считает, что для настоящих патриотов нет смысла прятать лицо. "Это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами", - подчеркнул Москаль.
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