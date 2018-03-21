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В Раде начали проверять вещи депутатов с помощью рентгена: фото

21.03.2018 13:08
Спецоборудование установлено у входов, которыми пользуются только депутаты
В Раде начали проверять вещи депутатов с помощью рентгена: фото
Иллюстративное фото:iStock/Global Images Ukraine

В здании Верховной Рады появились рентген-аппараты, с помощью которых сотрудники Управления госохраны теперь досматривают личные вещи народных депутатов. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в парламенте.

Спецоборудование установлено у входов, которыми пользуются только депутаты, аккурат после вчерашнего принятия Радой поправок к закону о госохране органов власти и должностных лиц, которые запрещают нардепам ходить на работу с оружием.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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