В Раде начали проверять вещи депутатов с помощью рентгена: фото

Спецоборудование установлено у входов, которыми пользуются только депутаты

В здании Верховной Рады появились рентген-аппараты, с помощью которых сотрудники Управления госохраны теперь досматривают личные вещи народных депутатов. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в парламенте.

Спецоборудование установлено у входов, которыми пользуются только депутаты, аккурат после вчерашнего принятия Радой поправок к закону о госохране органов власти и должностных лиц, которые запрещают нардепам ходить на работу с оружием.

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