Порошенко подписал закон о запрете проносить оружие в Раду

В здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров и другие органы государственной власти, теперь не будут пускать с оружием

Президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает доступ людей с оружием к зданиям, где работают государственные органы. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

"В здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, а также где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этого закона, осуществляют государственную охрану соответствующего здания", - говорится в документе.

Также не будут допускаться лица со взрывчаткой.

Теперь народные депутаты будут проходить через раму металлоискателей при входе в здание парламента, а их личные вещи будут проверять на дополнительном рентген-оборудовании.

Закон вступит в силу в день опубликования.

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