Рада на сегодняшнем заседании не смогла принять ни одного решения

Часть законопроектов депутаты не смогли принять из-за нехватки голосов, рассмотрение остальных решили отложить

Верховная Рада не смогла принять ни одного решения на утреннем пленарном заседании в среду, 21 марта. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в парламенте.

Депутаты не поддержали проект закона о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления №0166 - "за" проголосовали 116 нардепов при 226 необходимых. Также Рада не стала рассматривать связанный с конвенцией проект поправок к некоторым законам №7195.

Оба документа должны были обеспечить контроль за процедурой усыновления украинских детей иностранцами, а также возможность следить за дальнейшей судьбой усыновленных через консульства в странах-партнерах.

Также парламентарии решили не рассматривать другие запланированные ратификации и законопроекты: №0145 о ратификации генерального соглашения между Украиной и Польшей о сотрудничестве в сфере обороны, №0153 о ратификации соглашения между Украиной и Румынией по поводу сотрудничества в сфере военных перевозок, №6142 об изменениях в закон об обеспечении прав внутренне перемещенных лиц по поводу защиты прав студентов на жилье, №4186 об изменениях в некоторые законы по поводу гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.

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Кроме того, Рада рассмотрела по полной процедуре и провалила проект постановления депутатов от Оппозиционного блока о мерах по усилению соцзащиты внутренне перемещенных лиц №2535а. Проектом предлагалось поручить Кабмину установить ежемесячные выплаты переселенцам на оплату жилья, возобновить выплаты пенсий из бюджета для жителей ОРДЛО, утвердить порядок компенсации за имущество, поврежденное в ходе АТО.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко поставила этот проект на голосование только в первом чтении, так как ряд его положений якобы не соответствует закону о реинтеграции Донбасса, недавно вступившему в силу. "За" проголосовали только 118 депутатов при 226 необходимых. После этого Геращенко закрыла пленарное заседание.

По средам во второй половине дня депутаты работают в комитетах.

В четверг, 22 марта, Рада может рассмотреть представления Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. Регламентный комитет соберется по этому вопросу завтра утром перед пленарным заседанием.

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