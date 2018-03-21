После безвиза украинцы стали меньше просить убежище в ЕС

Самыми популярными странами в 2017 году стали Италия, Испания и Германия

В 2017 году об убежище в странах Евросоюза попросили 8945 украинцев, что значительно меньше по сравнению с несколькими предыдущими годами. Такие данные обнародовал Евростат.

В 2016 году убежища в ЕС просили больше 11 тысяч украинцев, в 2015-м - почти 21 тысяча, в 2014-м - 13500.

Данные за 2017 год:

В некоторые страны число просителей убежища из Украины относительно высоко, в другие - значительно ниже. Например, об убежище в Италии в прошлом году просили 2720 украинцев, или 30% от общего количества граждан Украины, которые обращались за убежищем в странах Евросоюза. Следующими по популярности стали Испания - 2185 человек (24% от общего количества) и Германия - 1090 (12%).

В Польше зафиксировано 300 просителей убежища.

Высокая доля ходатайств наблюдается в Чехии, (295 человек, или 26% от общего количества просителей убежища), Португалии (125 человек, или 12%) и Эстонии, где об убежище просили 10 украинцев, что составляет 6% от общего количества просителей.

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