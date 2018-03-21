Голосование Рады за законопроект о нацбезопасности откладывается

Заседание комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, который должен подготовить документ к первому чтению, не состоялось из-за отсутствия кворума

Верховная Рада в четверг, 22 марта, не будет рассматривать президентский законопроект о нацбезопасности №8068, так как профильный комитет, который должен подготовить документ к первому чтению, сегодня не собрался на заседание. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в парламенте.

Заседание комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, на котором планировалось рассмотреть доработанный депутатами проект закона, не состоялось из-за отсутствия кворума: не пришли большинство нардепов от Блока Петра Порошенко и Оппозиционного блока.

Секретарь комитета, депутат от БПП Иван Винник сообщил журналистам, что комитет может собраться в ближайшее время и рассмотреть законопроект №8068.

В то же время Винник опроверг информацию о том, что большинство депутатов от БПП не пришли якобы потому, что президента не устраивают поправки к проекту.

"Это безосновательное утверждение. Это не является причиной отсутствия кворума на сегодняшнем заседании", - сказал он.

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Также парламентарий отметил, что все изменения, предложенные членами комитета, соответствуют рекомендациям западных партнеров Украины.

28 февраля 2018 года президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о национальной безопасности Украины.

14 марта сообщалось, что парламент может рассмотреть этот законопроект в первом чтении уже 20 марта; позднее была озвучена дата 22 марта.

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