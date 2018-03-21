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Полиция задержала семь человек из-за стычки под Кабмином

21.03.2018 18:43
Спор возник из-за того, что протестующие перекрыли дорогу на Грушевского
Полиция задержала семь человек из-за стычки под Кабмином
На месте событий (фото - kyiv.npu.gov.ua)

Сегодня во время акции протеста у здания правительства между митингующими и полицейскими произошла потасовка, после которой семерых активистов забрали в отделение полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Протестующие перекрыли движение по улице Грушевского, а полицейские попытались освободить проезжую часть. Произошли столкновения.

В отделении на шестерых человек составили административные материалы по ч.1 ст.173 (мелкое хулиганство), а на организатора акции - по ч.1 ст.185 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) кодекса об административных правонарушениях.

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Ранее сообщалось, что 21 марта председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль запретил участникам массовых акций закрывать лицо балаклавами или масками.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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