Полиция задержала семь человек из-за стычки под Кабмином

Спор возник из-за того, что протестующие перекрыли дорогу на Грушевского

Сегодня во время акции протеста у здания правительства между митингующими и полицейскими произошла потасовка, после которой семерых активистов забрали в отделение полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Протестующие перекрыли движение по улице Грушевского, а полицейские попытались освободить проезжую часть. Произошли столкновения.

В отделении на шестерых человек составили административные материалы по ч.1 ст.173 (мелкое хулиганство), а на организатора акции - по ч.1 ст.185 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) кодекса об административных правонарушениях.

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Ранее сообщалось, что 21 марта председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль запретил участникам массовых акций закрывать лицо балаклавами или масками.

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