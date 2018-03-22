Катастрофа MH17: Нидерланды готовят законодательную базу для суда

В парламент подали на рассмотрение законопроекты, которые разрешают допрашивать подозреваемых-иностранцев, в том числе по видеосвязи

Правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который дает основания для судебного преследования в Нидерландах всех подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского авиалайнера рейса MH17 в Донбассе. Об этом сообщает Bloomberg.



Как пояснил министр юстиции, законопроект дает возможность допрашивать в нидерландском суде подозреваемых-иностранцев, в том числе и по видеосвязи, если нет возможности их экстрадировать.



Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над захваченными боевиками районами Донецкой области. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (193 человека) - подданные Нидерландов.

Суд над обвиняемыми будет проводиться в Гааге.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.