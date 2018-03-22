Украина смогла существенно приблизиться к НАТО - генерал альянса
22.03.2018 05:28
Глава Военного комитета НАТО не ответил, есть ли у Украины перспектива до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами альянса
Фото: Getty Images
За последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО. Об этом сказал глава Военного комитета альянса Петр Павел в интервью Deutsche Welle.
По его словам, Украина уже провела "впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить".
Павел заверил, что НАТО будет поддерживать Украину, потому что ее независимость и стабильность - ключ к евроатлантической безопасности.
"Когда наши соседи более стабильны, мы в большей безопасности. Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны", - добавил представитель альянса.
Генерал не ответил, есть ли у Украины перспектива до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами альянса, но отметил, что работа идет.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:50
-
вчера
22:03
-
вчера
22:39
-
вчера
17:35
-
вчера
09:00
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров