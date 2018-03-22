Украина смогла существенно приблизиться к НАТО - генерал альянса

Глава Военного комитета НАТО не ответил, есть ли у Украины перспектива до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами альянса

За последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО. Об этом сказал глава Военного комитета альянса Петр Павел в интервью Deutsche Welle.



По его словам, Украина уже провела "впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить".



Павел заверил, что НАТО будет поддерживать Украину, потому что ее независимость и стабильность - ключ к евроатлантической безопасности.



"Когда наши соседи более стабильны, мы в большей безопасности. Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны", - добавил представитель альянса.

Генерал не ответил, есть ли у Украины перспектива до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами альянса, но отметил, что работа идет.