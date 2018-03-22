Луценко: Подозрение Савченко предусматривает только арест

Статьи, по которым подозревается народный депутат Надежда Савченко, не предусматривают какой-либо меры пресечения, кроме ареста. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая на заседании регламентного комитета Верховной Рады, передает корреспондент LIGA.net.

"Статьи, по которым следствие подозревает Савченко, - это тяжкое преступление против безопасности государства и жизни людей, которое не предусматривает какой-либо меры пресечения кроме ареста", - сказал он.

Луценко сообщил, что по информации следствия, Савченко вступила в сговор с главой центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном в 2017 году.

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Генпрокурор утверждает, что они якобы планировали теракты против высшего руководства страны, мирного населения в центре столицы и захват органов власти.

Также по информации следствия, Савченко лично обратилась к офицерам 8 полка спецназначения ВСУ за помощью в реализации плана.

"Офицеры Брезень, Захарченко, Лящ и Кот получили лично от нее предложение совершать теракты", - подчеркнул Луценко.

По его словам , офицеры ВСУ сообщили об этих планах в СБУ и в последствие приняли участие в санкционированных судом следственных действиях.

Луценко добавил, что благодаря этому перемещение Савченко и Рубана на неподконтрольную территорию Донбасса и получение оружия было зафиксировано на видео.

"Действия, которые инкриминируются Савченко подтверждаются видеосъемкой и показаниями офицеров ВСУ", - подчеркнул он.

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15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады. В тот же день глава ГПУ внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

В тот же день Рада исключила Савченко из состава комитета национальной безопасности и обороны.

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