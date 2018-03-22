НАПК не использует рекомендации по проверке э-деклараций - ЕС

Нацагентству предоставили почти 20 рекомендаций, как исправить ситуацию с проверкой деклараций, заявил представитель Еврокомиссии Франк Поль

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции не использует рекомендации, которые были ему предоставлены для улучшения процесса проверки электронных деклараций. Об этом заявил лидер группы поддержки Украины по вопросам юстиции и внутренних дел Еврокомиссии Франк Поль в Брюсселе во время круглого стола, посвященного борьбе с коррупцией в Украине, сообщает УНИАН.

Представитель Еврокомиссии отметил, что именно НАПК имеет "прерогативу и мандат" в вопросе проверки э-деклараций, для чего применяется аналитическая программа.

"Инструмент, который называется "анализ риска", отмечает те (декларации), которые выглядят проблемными и на которые нужно посмотреть детально. Это так работает везде. НАПК - очень странный зверь, потому что они просили (предоставить) то, что называется "анализ бизнес-процесса", - сказал Поль.

"Когда два специалиста приехали в Украину посмотреть на весь процесс в целом, от А до Я, как работает проверка э-деклараций, они вернулись с докладом, в котором говорится о том, что есть много проблем", - добавил он.

По словам Поля, Нацагентству было предоставлено 19 рекомендаций, "что должно быть сделано немедленно, чтобы исправить ситуацию".

"Они были переданы НАПК, но до сих пор, насколько мне известно, значительная часть этих рекомендаций не была использована, и ничего не произошло. Это - факт. Я не даю оценку, я просто об этом говорю", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

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В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник заявил, что после первой волны э-декларирования "мы увидели, что, например, сумма наличности, задекларированной нашими чиновниками, превышает транш МВФ".

"Это шокировало не только наше общество, но и международных партнеров, которые нам предоставляют эту помощь. Поэтому НАБУ взяло на себя ответственность за проверку деклараций именно на предмет наличия уголовных преступлений. И у нас есть достаточно большое количество дел этой категории, часть из которых уже передается в суд", - заявил чиновник.

В феврале 2018 года в НАБУ предположили, что, учитывая нынешние темпы работы НАПК, первая волна электронного декларирования будет проверена "через 1000 лет".

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