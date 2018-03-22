Комитет Рады направил в зал представление ГПУ на арест Савченко

Регламентный комитет Верховной Рады направил спикеру парламента Андрею Парубию для внесения в зал на голосование представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, передает корреспондент LIGA.net.

Все три представления генпрокурора Юрия Луценко члены комитета поддержали единогласно.

Сегодня, 22 марта, Луценко на заседании регламентного комитета Рады заявил, что к передаче оружия Савченко для совершения теракта якобы причастны российские военные.

15 марта 2018 года генпрокурор заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады. В тот же день Луценко внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

Читайте также: Луценко: Подозрение Савченко предусматривает только арест

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.