В Раду по списку Народного фронта прошел новый депутат

Михаил Побочих стал народным депутатом вместо Людмилы Денисовой, назначенной уполномоченным парламента по правам человека

В Верховную Раду прошел новый народный депутат - 31-летний Михаил Побочих, избранный в парламент по списку партии Народный фронт. Новоиспеченный парламентарий принял присягу на утреннем пленарном заседании Рады в четверг, 22 марта.

Побочих был включен в избирательный список НФ на внеочередных парламентских выборах 2014 года под номером 81. В Раду он прошел вместо Людмилы Денисовой, которая 15 марта 2018-го была назначена уполномоченным ВР по правам человека и, соответственно, утратила депутатский мандат.

20 марта 2018 года Центральная избирательная комиссия признала Побочих избранным депутатом.

Согласно информации на сайте ЦИК, Побочих проживает в Боярке Киевской области, работает замначальника управления эксплуатации информационных систем Ощадбанка, является членом партии Народный фронт.

15 марта 2018 года Рада лишила депутатских полномочий Людмилу Денисову и Валерия Пацкана, которых в тот же день назначила омбудсменом и главой Счетной палаты соответственно.

Вместо Пацкана, который был депутатом от Блока Петра Порошенко, в парламент проходит Роман Зварич, министр юстиции времен президентства Виктора Ющенко. В ЦИК сообщили, что зарегистрируют Зварича нардепом после того, как он подаст необходимые документы.

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