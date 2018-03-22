Верховная Рада взялась за Савченко
Депутаты в Раде начали рассматривать представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко, передает корреспондент LIGA.net.
Регламентом предусмотрены выступления генпрокурора и депутата, по которому сделаны представления.
Генпрокурор Юрий Луценко заявлял о намерении во время своего выступления показать депутатам видеодоказательства обвинения.
Депутаты отменили перерыв с 12:00 до 12:30, чтобы рассмотреть этот вопрос, такое предложение они поддержали 234 голосами.
Читайте также: Луценко: Подозрение Савченко предусматривает только арест
Сегодня, 22 марта, Луценко на заседании регламентного комитета Рады заявил, что к передаче оружия Савченко для совершения теракта якобы причастны российские военные.
15 марта 2018 года генпрокурор заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады. В тот же день Луценко внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:59
-
11:47
-
16.03.18
18:23
-
19.03.18
18:25
-
11:22