Верховная Рада взялась за Савченко

Депутаты даже отменили перерыв, чтобы рассмотреть представление ГПУ на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности

Депутаты в Раде начали рассматривать представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко, передает корреспондент LIGA.net.

Регламентом предусмотрены выступления генпрокурора и депутата, по которому сделаны представления.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял о намерении во время своего выступления показать депутатам видеодоказательства обвинения.

Депутаты отменили перерыв с 12:00 до 12:30, чтобы рассмотреть этот вопрос, такое предложение они поддержали 234 голосами.

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Сегодня, 22 марта, Луценко на заседании регламентного комитета Рады заявил, что к передаче оружия Савченко для совершения теракта якобы причастны российские военные.

15 марта 2018 года генпрокурор заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады. В тот же день Луценко внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

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