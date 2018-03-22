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НАПК подало в суд на депутата из-за наследства на 36 млн грн

22.03.2018 12:08
Нардеп Максим Микитась не сообщил, что унаследовал земельные участки, дом, ценные бумаги и автомобиль, утверждают в антикоррупционном органе
НАПК подало в суд на депутата из-за наследства на 36 млн грн
Максим Микитась (фото - скриншот видео)

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протокол об админнарушении, в котором утверждает, что народный депутат, член группы Воля народа Максим Микитась не уведомил в установленном порядке о получении им наследства на почти 36 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По версии органа, нардеп не сообщил о существенных изменениях в своем имущественном положении - двух земельных участках в Киеве, жилом доме, ценных бумагах и автомобиле Mercedes-Benz, полученных им по наследству.

Общая стоимость унаследованного Микитасем имущества составляет 35 770 440 грн, подчеркнули в НАПК.

В Нацагентстве напомнили, что, согласно ч. 2 ст. 52 закона о предотвращении коррупции, декларант обязан в течение 10 дней с момента получения им дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, подать уведомление о существенных изменениях в имущественном положении.

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В противном случае субъекту декларирования грозит штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (ч. 2 ст. 172-6 КУоАП), добавили в НАПК.

3 марта 2018 года НАПК сообщило, что направило в суд протокол об административном правонарушении, согласно которому депутат Сергей Мельничук якобы совмещает депутатство с должностью в коммерческой фирме.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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